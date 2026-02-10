彰銀獲利開紅盤 進駐亞資中心高雄專區 設高資產財管中心

彰銀於亞資中心高雄專區設置「高資產財富管理中心」，10日由董事長胡光華（左3）、總經理簡志光（右3）及副總經理鍾季敏（左2）等共同揭牌。（彰銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕彰化銀行響應政府推動「亞洲資產管理中心」政策，繼日前獲金管會核准進駐高雄專區後，於專區劃定範圍內的鹽埕分行設置「高資產財富管理中心」，10日由董事長胡光華、總經理簡志光與副總經理鍾季敏共同揭牌，宣告彰銀高資產財富管理業務邁入全新里程碑。

同時，彰銀1月獲利也傳出捷報。受惠於財富管理銷售動能強勁，帶動利息與手續費淨收益雙位數成長，1月自結合併稅後盈餘達16.76億元，較去年同期大增25.06%。

彰銀早在2018年3月即成立高資產服務團隊，整合市場投研、稅務、保險、信託、傳承與資產規劃等專業人才，協同分行為客戶量身打造專屬諮詢與規劃服務。自2025年獲准開辦高資產財富管理業務（財管2.0）以來，更於總行設立專責單位，統籌高資產業務的經營與推廣。

此次進駐高雄專區，彰銀由專責單位規劃整體業務運作，以鹽埕分行「高資產財富管理中心」作為策略基地，成立專區服務團隊，並串聯海內外營業據點，發揮整體協同效益。未來將聚焦高資產客戶需求，提供涵蓋信託、基金、家族辦公室及跨境理財等一站式整合服務，結合多年深耕累積的客戶基礎與專區政策優勢，打造具競爭力的資產管理服務平台。

彰銀指出，鹽埕分行高資產財富管理中心試辦業務內容多元，涵蓋「家族辦公室服務」、「私募股權基金」、「未具證券投資信託基金性質之境外基金」等；授信業務則包括「保費融資」、「保單融資」及「信託受益權擔保質借」等，同時提供跨境金融服務，將依高資產客戶需求彈性提供整合性金融方案。

彰銀選定專區範圍內的鹽埕分行，結合鹽埕區優質發展脈絡與高雄港灣的人文特色，取自典籍「富潤屋，德潤身」之寓意，融合「熱忱、效率、創新」的經營理念，打造專屬高資產客戶的服務場域，營造「鹽埕富潤、以客為尊」的空間氛圍。

彰銀表示，面對瞬息萬變的國際金融環境，唯有堅持「以客戶為中心」，與客戶共同成長，才能展現財富管理的真正價值。未來將持續開發多元金融商品、提供全方位金融服務，並致力培育資產管理專業人才，強化風險管控能力，透過完善的資產配置與穩健的財富傳承策略，實踐百年傳承的願景。

