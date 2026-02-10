樺漢1月營收同期次高 2026年強化ESaaS平台佈局

樺漢1月營收115.2億元，創歷史同期次高水準。（樺漢提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠樺漢（6414）1月營收115.2億元，月減21.9%、年增2.1％，創歷史同期次高水準，管理層看好在全球製造與企業數位轉型需求延續下，整體營運維持穩健成長步調，展望2026年，樺漢將持續聚焦「軟硬整合、雲地結合、AI賦能」核心策略，推進旗下自有平台「ESaaS（Ennoconn Solution as a Service）」的服務布局。

以事業體來看，樺漢旗下三大事業體中，1月以智慧軟體與方案表現最為亮眼，營收達17億元、年增48.1％，成為推升集團整體成長的主要動能。公司指出，受惠於人工智慧（AI）驅動的數位轉型需求持續擴大，工業軟體、數位雙生（Digital Twin）及雲地整合平台等高毛利業務出貨增加，帶動相關營收明顯成長，也有助於優化整體營收結構。

請繼續往下閱讀...

智慧工廠與廠務事業體方面，1月營收為47.1億元、年增0.5％，維持穩定表現。樺漢表示，隨著美國等地半導體與高科技產業廠務工程進度加快，高科技設備材料銷售、系統整合以及客製化設備研發製造等業務同步推進，支撐該事業體持續貢獻營收。

至於工控物聯網事業體，1月營收為51.1億元、年減6.2％。公司說明，主要受到去年同期通訊模組（COM）產品銷售基期較高影響，目前相關銷售缺口仍待逐步補齊，並非需求結構出現變化，整體而言，對2026年全年營收維持成長趨勢的看法不變。

若以個體表現觀察，樺漢本身（含全資子公司）1月營收為13.2億元、年減5.0％。公司指出，全球智慧製造、邊緣運算系統、網通資安、零售金融與智慧家居等產業客戶，仍持續進行設備汰換與服務升級，同時集團新事業布局亦同步推進，涵蓋能源裝置、建築智慧管理、ESG節能減碳以及AI技術應用等領域，並透過策略聯盟與併購方式，擴大智慧物聯網（AIoT）應用場景。

透過工業物聯網數據連結與智慧軟體決策分析，樺漢目標加速AI由技術導入走向實質價值創造，在訂單能見度逐步明朗、營收結構持續優化的帶動下，公司預期集團整體獲利能力有望進一步提升，並維持穩健財務結構與配息政策，支撐中長期營運表現。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法