退休族最該立刻清空的「16樣東西」 恐慢慢拖垮你的晚年

美媒報導，退休人士應該立即摒棄的16樣東西。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕邁入退休，是重新盤點人生與財務狀態的最佳時機。美國財經新聞網站指出，與其死守不再需要的物品，不如在真正退休前，就開始淘汰那些已經不合理存在的東西。你不必捨棄一切，只要放下那些「不再有意義」的負擔。最好的情況是，你還能賣掉其中一些，把錢補進退休金；至少，你可以帶著更精簡、清爽的生活狀態進入退休。東西少了，不只房子變大，腦袋也會更輕鬆。以下這16樣東西退休族真的該摒棄了。

1.債務：帶著債務退休，幾乎等同於為財務災難鋪路。如果你在還有工作收入時都難以負擔還款，固定收入的退休生活又怎麼撐得住？第一步，全面追蹤你的支出，不是只有帳面上的帳單，而是所有花費。接著，制定還債計畫。記住，退休應該是放鬆的，但付不出帳單的人，根本無法放鬆。

請繼續往下閱讀...

2.已經不需要的人壽保險：專家指出，多數人在人生早期、孩子年幼時購買定期壽險，用來防範意外。一旦孩子成年、獨立，保險的必要性就逐漸消失。如果你的孩子早已長大，還有必要繼續繳保費嗎？除非你晚婚、仍有未成年子女或正在撫養孫子女，否則答案多半是否定的。請諮詢理財顧問，你很可能可以停掉保單，把錢用在更有價值的地方。

3.過時的文件：翻開檔案櫃，你是否還留著1996年買車的合約？或是早已數位化前的銀行對帳單？碎紙機正是為這種時刻而生。但請注意，有些文件不能丟，例如遺囑、產權證明、契約、出生證明等。這些文件應掃描存檔，正本放在防火保險箱中。

4.多餘的汽車：退休後，真的還需要兩輛車嗎？雙倍的保險、油錢與維修費，值得嗎？有人留著多餘的車，是為了孩子或孫子。但現實是，現在的年輕人越來越晚考駕照。更直接地問自己你的孩子真的常借車嗎？為何要為他們的人生負責？停止為一輛「幾乎不動」的車付出固定成本，把錢留在自己口袋。

5.倉儲空間：讓倉儲費吞掉固定退休收入，絕對不是好主意。那裡面放的是什麼？父母留下的餐桌、永遠沒賣掉的黑膠唱片、第二次膝蓋手術後再也沒用過的高爾夫球具？如果能賣，現在就賣；不能賣，就該誠實面對兩個問題，這些東西，值得我每個月付錢養著嗎？如果這麼重要，為什麼不拿出來用？

6.孩子早已不用的物品：嬰兒用品、舊玩具、獎盃、畢業紀念冊、舞會禮服等，你還留著嗎？為什麼？直接問孩子要不要，給他們期限。期限一到沒人領，就賣、捐或丟。

7.工作服：除非你打算再回職場，否則那些西裝、制服真的還需要嗎？寄賣、捐給求職協助機構，都是好選擇。

8.多餘的餐具：精緻瓷器、水晶杯，你多久用一次？縮小居住空間後，還放得下嗎？多半孩子也不想接手。賣掉它們，你能賺錢，他們也不用為拒收而感到尷尬。

9.其他傳家物：現實很殘酷，你的孩子與孫子，可能不想要古董家具、書籍或桌布。試著詢問古董商或寄賣店，或捐贈。

10.老舊實體媒體：CD、DVD早已被串流取代。老錄影帶該數位化了，否則遲早損壞。

11.訂閱服務：2022年研究顯示，人們實際花在訂閱上的錢，是自己以為的2.5倍。你真的需要那麼多串流、雜誌或寵物玩具訂閱嗎？

12.已儲存的付款資訊：刪掉購物網站的信用卡資料，讓消費多一道「停下來想想」的關卡，同時取消促銷郵件訂閱。

13.高價健身房會員：老實說，你真的會常去嗎？社區活動中心也便宜得多。

14.無意識的習慣：每週一次6美元咖啡，一年超過300美元。這只是其中一個例子，請警惕「順手就買」的陷阱。

15.過度送禮：心意不等於價格。固定收入下，不必為了節日把自己逼進財務壓力。

16.App消費：無論是線上遊戲還是手機小遊戲，那些「再給一次機會」的花費累積驚人。你已退休，有的是時間慢慢過關。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法