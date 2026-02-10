中華電信1月EPS 0.43元 與SES成立衛星創新實驗室

中華電信董事長簡志誠。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信1月份受惠強勁的資通訊業務成長、亮眼的手機銷售表現與子公司貢獻，合併營收204.1億元，較去年同期成長12.2%，創下歷年同期新高，稅後淨利為33.7億元，EPS達0.43元。

中華電信表示， 中華電信1月份資通訊業務成長力道強勁，營收年成長超過50%。受惠於政府大型稅務專案、IDC機房建置案，以及智慧安防及智慧能源等多項大型專案挹注，帶動IDC及雲端、智慧聯網與資安營收均呈現雙位數的年成長表現。

電信核心業務方面，中華電信說，固網寬頻業務持續受惠數位轉型帶動的升高速網路需求，1月份300Mbps以上的高速用戶數大幅成長，年增13.4%，帶動營收年增率達3.0%。行動服務營收年成長率亦達3.1%，主要因升速5G客戶數持續增加與漫遊業務持續成長，帶動行動月租營收與行動數據通信營收皆穩健成長。

中華電信持續強化海地星空策略布局，1月份與全球領先的中軌衛星營運商盧森堡SES公司簽署合作備忘錄，將在台灣建置北亞地區首座第二代中軌衛星（MEO）地面站，此舉不僅大幅提升台灣中軌衛星數據傳輸容量與連網穩定性，更確保關鍵資訊能直接落地台灣，強化通訊韌性。中華電信更與SES公司規劃成立「衛星創新實驗室」，建置示範場域，協助國內業者通過技術驗證並切入SES全球供應鏈，藉此打造軟硬體共贏生態系，強化台灣在全球衛星與太空科技領域的關鍵地位與國際競爭力。

