康舒資料中心電源出貨增效 1月營收創同期新高

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠康舒（6282）1月營收27.09億元，月減20.00%、年增28.77%。管理層表示，主要是受到傳統淡季影響，不過企業用電源與電信電源出貨動能續強，帶單月營收創下歷年同期新高，且已連續4個月維持年增表現。

從營收結構來看，企業用電源為康舒主要成長引擎，1月營收占比達45%，較去年同期成長，主要來自燃料電池、美國市場資料中心，以及智慧電網相關電源產品出貨增加。隨著北美資料中心與能源應用需求持續擴大，企業用電源產品線對整體營收的支撐效果明顯。

電信電源方面，1月營收占比33%，亦較去年同期成長，應用涵蓋大型與小型基地台、電信機房等領域。管理層看好電信客戶持續進行設備建置與升級，有助電信電源產品出貨維持成長動能，成為今年營運另一重要支柱。

相較之下，消費用電源1月營收占比降至16%，年比下滑，主要受到手機電源產品需求減少影響。管理層觀察，消費性電子市場仍處調整階段，短期內相關產品線表現相對保守，但將持續關注終端需求變化與新應用機會。

此外，新事業與金屬沖壓業務皆呈現年增表現，其中新事業占比約2%，聚焦能源與電動車相關應用；金屬沖壓占比約5%，隨客戶需求回溫，出貨表現較去年同期成長，對整體營收有補充作用。

康舒表示，第一季仍受傳統淡季與市場環境影響，但企業用電源與電信電源出貨動能可望持續，將有助平衡消費性產品波動。公司後續將持續深化資料中心、能源與智慧電網等應用布局，提升整體產品組合的穩定度。

