台灣大1月獲利年增21％ EPS 0.46元

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣大哥大1月在電信、有線電視持續年增，電子商務恢復成長動能帶動下，單月合併營收171.5億元，年增4%，稅後淨利14.1億元，年增21%，稅後EPS為0.46元。

1月營收中，行動服務營收年增幅度擴大至3.7%，月租用戶月退租率亦降至歷史新低，僅0.53%。Telco+企業電信事業在AI營收挹注下，營運表現穩步向上。Telco+Tech新科技事業中的影音業務亦貢獻營收成長。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，隨5G網路建設逐步完善且用戶規模穩定成長，未來投資將聚焦於運用AI強化網路效能及用戶體驗，以提升整體營運槓桿。董事會已於1月27日通過2026年度資本支出計劃共82.4億元，其中電子商務相關資本支出為10.3億元，行動業務相關資本支出較前一年度董事會通過金額下降約一成。上述資本支出款項之支付，將依工程實際執行進度請款。

台灣大內部推動「超人計畫」，已有逾七成員工在日常工作導入 AI 與 RPA 工具；對外則以自研 AI 技術強化反詐防線與語音辨識能力，協助企業實現 AI 降本增效。在新科技事業布局方面，台灣大虛擬資產交易所（TWEX）正式啟動法人戶服務，助企業在合規前提下，將虛擬資產納入整體資產配置與管理。

