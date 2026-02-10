友達首揭AI布局「四支箭」卡位資料中心、衛星與AR關鍵技術

友達轉型邁大步，首揭AI布局「四支箭」卡位資料中心、衛星與AR關鍵技術。（陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕友達（2409）董事長彭双浪今（10）日在法人說明會上首度完整揭示友達在AI領域的布局「四支箭」，包含一項智慧服務與三大關鍵硬體元件：AI資料中心光通訊、低軌衛星透明接收天線，以及AR眼鏡Waveguide光導技術。彭双浪強調，相關技術均已投入多年研發，並與客戶展開實質導入，友達已在AI產業鏈中取得關鍵位置。

彭双浪說明，第一支箭為AI產品應用與智慧服務。友達將AI導入智慧座艙、智慧終端、智慧製造、循環經濟與碳管理等場域。其中，轉投資公司宇沛永續在台灣的綠色永續服務獲經濟部選為ESCO合作夥伴，成為循環經濟與碳管理專家；在中國的智慧製造服務事業近兩年營收翻倍成長，並於去年底引進策略投資人。

第二支箭為Cloud AI與Infrastructure（AI資料中心光通訊）。彭双浪指出，隨著AI資料中心面臨龐大能耗與散熱挑戰，短距離傳輸將出現「光進銅退」趨勢，成為友達的重要機會。

他進一步說明，友達投資富采布局MicroLED，串聯其子公司鼎元的光接收元件，加上自身30年玻璃與RDL製程經驗與巨量轉移技術，已具備整合整個光通訊模組的能力。目前友達已完成樣品展示，並與客戶討論商品化時程。

第三支箭則為低軌衛星透明接收天線。彭双浪引用市場一句話「No connectivity, No intelligence（無聯不智）」，指出自駕與智慧移動載具若沒有穩定連線，將難以實現真正智慧化，低軌衛星通訊因此成為關鍵。

友達日前於CES展示整合於車頂天窗的透明衛星天線，採用玻璃、RDL與IC整合技術，具備輕薄透明、低能耗與高穿透特性，且為目前少數不需加裝散熱片的天線設計。

第四支箭為AR眼鏡Waveguide光導技術。彭双浪表示，這是AI視覺輸出的最後一哩路。友達切入AR眼鏡Waveguide光導技術，解決過往AR眼鏡重量與配戴舒適度問題，成為AI視覺輸出的關鍵元件，讓裝置可長時間舒適配戴。

此外，彭双浪也強調，MicroLED技術已正式進入量產階段。去年穿戴裝置已量產，應用並延伸至車載與大尺寸顯示，多項產品開始放量生產，MicroLED已是「現在進行式」，不再停留於技術展示。且從第一代進到第4.5代，在關鍵製程、成本控制與生態系整合具備優勢，可支援不同尺寸與應用場景，MicroLED未來在AI系統的顯示端也將扮演重要角色。

