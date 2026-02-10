大手筆擴產！台積電季度資本預算逾新台幣1.4兆元

台積電（2330）董事會今（10）日核准季度資本預算案。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）董事會今（10）日核准季度資本預算案，為了因應市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，核准資本預算約美金449億6200萬元（約新台幣逾1.4兆元）。

台積電表示，資本預算將作為建置及升級先進製程產能、建置及升級先進封裝、成熟/特殊製程產能、廠房興建及廠務設施工程。

台積電2026年資本支出預計介於520億至560億美元之間，較2025年大幅成長，主要用於擴充先進製程（N2/N3）和先進封裝產能，以滿足AI、高效能運算（HPC）的強勁需求；其中約60-80%投資先進製程，10%特殊製程，10-20%用於先進封裝與光罩等，顯示公司對長期成長的積極投資策略。

台積電董事會並核准於不超過美金300億元的額度內，增資公司百分之百持股子公司 TSMC Global，以降低外匯避險成本。

另核准於不高於新台幣600億元的額度內，於國內市場分次募集無擔保普通公司債，以支應公司產能擴充或綠色相關支出的資金需求。

