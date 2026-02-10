台積電董事會擢升4位資深副總、4位副總 名單出爐

王英郎（公司官網）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）董事會首度赴日本熊本廠召開，今一口氣核准8件人事擢升案，4位資深副總、4位副總經理，這是董事會暨總經理魏哲家掌大位之後，首度大幅擢升經營團隊高階主管，8位皆是60歲左右及60歲以下主管，分布生產、研發、資材與業務，代表台積電進入中生代接班梯隊浮現，進入新局面。

張宗生（公司官網）

吳顯揚（取自官網）

營運組織晶圓廠營運一副總經理王英郎、先進技術暨光罩工程副總經理張宗生、研究發展組織平台研發副總經理吳顯揚、研究發展組織平台研發副總經理葉主輝升任為資深副總經理。

此外，資材管理組織資深處長黃遠國升任為副總經理；營運組織十二B廠資深廠長田博仁升任為副總經理；研究發展組織10埃米平台技術資深處長林學仕升任為副總經理；業務開發組織先進技術業務開發資深處長袁立本升任為副總經理。

值得注意的是，黃遠國經過半年歷練，正式升任資材管理組織副總經理，代表獲高層信任與肯定；田博仁以協助新製程落地量產為主、袁本立專注於先進技術的市場開發與客戶合作，兩人與王英郎、張宗生等主管一起被擢升，顯示他們在先進製程擴產與技術落地生產的重要性，被公司視為可接班的經營團隊管理人才。林學仕是研發組織先進製程研發重要主管，一路協助葉主輝在5奈米、2奈米研發有成。

葉主輝（公司官網）

