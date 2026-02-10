標得台北101股權 宏泰人壽：經審慎評估後具穩定收益投資

宏泰集團今得標台北101大樓15％股權。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕中央存保今標售中聯信託持有的台北金融大樓（台北101）股權，最後由宏泰集團旗下呈達投資及宏泰人壽得標，得標總金額約86.04億元。宏泰人壽表示，此次參與台北金融大樓股權標售，是在審慎評估後，進行具穩定收益的股權投資。

宏泰人壽1月22日發布重訊，內容表示董事會決議通過參與股權標售案，並授權董事長依法全權處理投標事宜。交易條件等相關資料將於得標後另行公告。

此次台北101股權罕見公開標售，共吸引6組投資人投標。最終由宏泰集團旗下的宏泰人壽與呈達投資勝出，得標股數為2億2220萬5095股，約占台北101股權15.1％，為中聯信託釋出的全數持股。

得標金額每股38.72元僅比標售底價每股38.7元多出0.02元，溢價率低至 0.05％。只要現有台北101的股東放棄行使優先承購權，宏泰集團就能成為大股東。

宏泰人壽表示，此次參與台北金融大樓股權標售，係基於審慎評估後，進行具穩定收益的股權投資，符合公司長期穩健經營方向。

宏泰人壽強調，依據保險法等相關規定，保險公司不得介入被投資公司之經營權，亦無法也不會代任何關係人發言。對於相關訊息，將遵守程序並依法辦理。

