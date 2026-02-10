和碩1月營收年月雙減 AI助攻全年先蹲後跳

和碩對於2026年營運審慎樂觀，看好今年AI伺服器業務可望繼續三位數成長。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩今年1月受到淡季因素影響，單月營收921.58億元，月減7.7%、年減12.5%，管理層對於2026年營運審慎樂觀，看好先蹲後跳，今年AI伺服器業務可望繼續三位數成長，除了出貨輝達（NVIDIA）GB200、GB300等平台，也會有客製化晶片（ASIC）機種實績貢獻。

和碩1月筆電出貨70萬台，月減約24.32%、年增14.75%。因應關稅變數與客戶對產地韌性（Resilience）的要求提升，公司近年持續推動全球產能與資源重配，並觀察到包括人工智慧（AI）、電動車（EV）與能源裝置等需求，以及低軌衛星方面的潛在商機，都正在加速向北美區域集中，後續將進一步強化整合墨西哥與美國產能。

請繼續往下閱讀...

AI伺服器方面，集團在此領域正式邁入第4年，目前相關人力規模約600人至700人，今年目標突破1000人，全年AI業務可望繼續三位數成長，除了出貨輝達（NVIDIA）GB200、GB300等平台，也會有客製化晶片（ASIC）機種實績貢獻。即便市場短期可能出現局部波動，長線仍不改向上方向。

為強化AI伺服器發展機會的掌握程度，和碩致力於產業鏈的垂直整合，本月取得系統電（5309）私募普通股2200萬股、每股55元，交易總金額新台幣12.1億元，持股比例達9.6%，躍升系統電單一最大股東，而系統電又持有電芯廠加百裕（3323）20%股權，和碩有能力確保上游材料與中游備援電力模組（BBU）的供應能力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法