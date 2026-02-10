汽車零組件元月營收一次看 各公司互有消長

豪車鍛造鋁輪圈廠巧新（1563）1月合併營收6.37億元，月增35.8%，年增6.62%，創下近10月營收高點，主要係受惠輪圈客戶拉貨動能回升。（巧新提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車零組件廠陸續公布營收，汽車動力暨安全零組件大廠智伸科技（4551）1月合併營收達8.31億元，較去年同期成長8.18％，創歷年同期次高，主要來自半導體及 AI 伺服器（不含其他類）的業績表現明顯年增逾5倍，挹注智伸科1月整體營收。

LED車燈廠麗清科技（3346）1月合併營收為7.04億元，由於公司持續進行接單結構優化，減少低毛利或不具利潤空間的專案，雖短期影響營收規模，但有助於優化整體訂單結構與客戶組合，強化長期營運體質。

豪車鍛造鋁輪圈廠巧新（1563）1月合併營收6.37億元，月增35.8%，年增6.62%，創下近10月營收高點，主要係受惠輪圈客戶拉貨動能回升，隨著關稅不確定性逐漸消弭、匯率影響鈍化，加上今年整體輪圈訂單回溫、半導體高精密鍛件可望開始貢獻營收，今年營收、獲利都可望較去年增長。

汽車安全氣囊劍麟（2228）今日公布1月合併營收為4.21億元，較去年同期減少6.83％。雖受到中國市場訂單需求放緩，旗下膝蓋式及側邊安全氣囊、氣簾充氣殼體，以及預縮式安全帶精密導管等安全零組件產品，仍隨著消費者對車輛主被動安全配備重視度提升，穩步擴大市場滲透率。

胎壓監測系統（TPMS）大廠橙的電子（4554）1月合併營收為3,470萬元，較去年同期減少6.7％，主要受到TPMS晶片供應商大廠缺料影響，使整體出貨表現放緩，惟集團仍持續深化歐洲市場，隨著AM業務客戶拉貨動能穩定，歐洲市場首月仍較去年同期成長7％水準。

廣華控股（1338）1月合併營收為4.17億元，較去年同期減少7.64％，主要是第一季向來為傳統汽車產業淡季，加上中國新車銷售市場結構轉變、車廠農曆年前策略傾向以去化庫存為主。

傳動系統製造大廠倉佑（1568）1月合併營收0.73億元，較去年同期減29.7％，1月營收減少除了基期較高以外，主要受部分美洲客戶需求於去年底提前拉貨、歐洲船期交貨時間，部分OEM客戶的提貨遞延認列，其皆為訂單時間點的調整，並非市場需求消失。

精確實業（3162）1月合併營收達7.5億元，較去年同期成長30.95%，連續5個月改寫單月營收新高紀錄，營運動能持續升溫。

