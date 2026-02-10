連10年專利申請第一 台積電靠47.5萬件「營業祕密」築護城河

台積電連續十年穩坐本國申請人冠軍寶座，展現研發實力持續領先。（路透檔案照）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部智慧局10日公布去年百大專利，台積電已連10年奪本國專利申請王，智慧局長廖承威表示，台積電仍以台灣為專利佈局的首站，且在海內外累積專利超過7.8萬件，且在美國的專利申請量連續四年第二、僅次三星，不過台積電是以半導體技術為主，核准率幾乎是百分之百。

廖承威提到，台積電、聯發科等企業以台灣為專利佈局的首站，專利申請享有「優先權」制度，企業約8、9個月就會收到初次審查意見通知函，有助廠商海外布局。

請繼續往下閱讀...

根據智慧局掌握，台積電國內外歷年累積專利獲准超過7萬8000件，去年台積電仍以申請量1485件、年增5%，遠遠高於其他本土企業申請量，更連10年保持台灣專利申請第一。

另外，台積電去年在美國專利申請也是連四年排第二，僅次集團領域廣泛的三星，台積電聚積在半導體相關技術，在美的專利獲准更幾乎百分之百。

至於台積電赴美設廠，且計劃在當地設立研發（R&D）中心，是否會對專利版圖改變?廖承威指出，最先進製程仍在台灣，代表台積電的根紮在台灣，短期內不會有改變。而台積電先進製程領先、營運規模不斷擴大，但專利申請量卻未創新高。廖承威分析，專利保護僅是台積電的冰山一角，推估可能不到1%。根據台積電對外揭露資訊，2013年到2024年的營業祕密總量已高達47.5萬件。

智慧局指出，去年我國專利百大企業當中，包括台積電、友達、鴻海、工研院、南亞科、瑞昱、台達電、聯發科、緯創、華碩、慧榮、中強等12家企業或研究機構，積極以台灣為專利佈局之首站，且也入榜科睿唯安2026年全球百大創新機構，顯示台灣企業在研發創新與全球專利布局獲得國際肯定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法