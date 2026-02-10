華航1月營收歷年同期次高 貨運向上趨勢明顯

華航1月營收創歷年同期次高。（華航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕華航集團1月份合併營業收入為177.99億元，寫下歷年同期次高，僅次於去年1月的192.9億元。華航指出，今年旅運市場熱絡，而航空貨運2月農曆春節後的貨源供貨力道持續增強，整體向上趨勢明顯。

1月客運營收108.28億元，較前月成長0.14%，適逢跨年與寒假，以東京成田、東京羽田、首爾、曼谷與清邁及紐澳等航點深受旅客喜愛，載客率皆達90%以上。

看好今年全球旅運市場熱絡，華航自 3 月 29 日起桃園-釜山增為每週 18 班；4月2日起桃園-布拉格增至每週3班，並同步推出布拉格機場－德勒斯登接駁巴士服務，首月免費試搭；8 月 5 日起桃園-紐約也增至每週5班，提供旅客便利彈性的飛行選擇。

貨運部分，華航1月貨運收入53.73億元，較去年同期增幅1.81%。2月農曆春節後AI相關產品、半導體及網通設備等空運主力貨源供貨力道持續增強，整體向上趨勢明顯，華航將密切關注國際航空貨運市場變化，把握節前鋪貨需求，調度航網運力，提升整體營收及獲利表現，以穩固收益。

