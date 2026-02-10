別再傻多掏錢！這5種支出不應該用「原價付錢」 根本超虧

外媒報導，5種消費不應該原價支付，以及如何協商降低價格。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕除了買車或房產交易，價格標籤就是最終價格，不過，這種想法可是非常昂貴的錯誤。美媒報導，在通膨推高生活成本的經濟環境下，被動接受價格是一種奢侈，你承擔不起。只要你懂得運用技巧，就能省下不少錢，以下5種帳單不應該用原價支付。

1.信用卡利率：如果你有信用卡餘額，利率很可能高得嚇人，但信用卡發卡行其實比你想像的更靈活。銀行競爭激烈，為了留住客戶，他們有專門的留存部門。最近調查顯示，83%的持卡人要求降低利率後獲得批准，平均降低6.7個百分點，年利息成本可省下大筆費用。撥打信用卡背面的客服號碼，告訴客服你是忠實客戶，但競爭銀行提供更低利率，要求匹配。這通電話只需五分鐘，卻能立刻把錢留在你口袋。

2.房租續約：租約到期時，房東通常會調高租金。多數租客為了避免搬家麻煩，會直接簽約，認為房東掌握所有籌碼，其實不然。對房東來說，房客換租成本高，需要清潔、廣告出租、還有可能空置一兩個月，留住可靠租客通常比找新租客便宜。收到續約通知前，先做功課，查詢同棟或鄰近公寓的租金。如果類似單位租金更低，談判時可出示資料。如果房東不願降租，可要求其他補償，例如免租一個月、附停車位或家電升級。

3.大型家電：大型零售商希望你相信標價就是最終價，但像冰箱、洗衣機、烘乾機等大件商品，幾乎總有議價空間。關鍵在於「展示品」或「輕微瑕疵品」。這些機器功能完整，但外觀有小瑕疵，零售商迫切想出售。只要指出小缺陷或詢問展示機，通常可獲得10%到20%折扣。即使商品完美，也可以談後端折扣。若購買洗衣機與烘乾機套裝，可要求組合折扣；若包含配送與安裝費，可請店家免收以成交。

4.健身房會員費：健身房靠量來賺錢，業務員通常有業績目標。月費可能固定，但入會費或啟動費往往是純利潤，也是最容易要求免除的費用。千萬別在線上報名，親自到健身房找業務員，最好在月末，業務為達業績壓力較大時談判。若入會費便宜，可說「今天就簽，但前提是免收入會費」。如果拒絕，可提到考慮附近其他健身房。多數情況下，費用會立即被取消。

5.醫療帳單：報導舉例，美國醫療保健的定價結構出了名的不透明，通常基於實際上隨意制定的「收費標準」，保險公司從來不按這些標準收費，你也不應該按這些標準收費。根據LendingTree的一項調查，93%的嘗試過協商醫療帳單的美國人表示至少取得了部分成功。

付款前，請索取詳細帳單。檢查是否有重複收費或您未接受的服務。如果帳單準確但金額過高，請致電醫院的財務部門，詢問「現金支付」價格。醫院通常願意接受一次性付款，並提供20%至30%的折扣，而不是在幾個月內追討全額付款。

