耀登1月營收年增10％ 布局衛星地面使用者終端布局

〔記者王憶紅／台北報導〕射頻天線廠耀登科技（3138）一月合併營收為1.16億元，年增10.88%。耀登指出，第一季為產業傳統淡季，營運表現預期為全年相對低點，後續隨著各項業務推進，全年營運可望呈現逐季成長態勢。

耀登表示，天線業務2026年延續2025年營運動能，維持成長趨勢；衛星業務隨著相關產品開發完成，後續可望逐步開始貢獻營收。設備代理業務方面，短期尚未明顯感受到市場需求回溫，營運仍採審慎評估；另資安檢測驗證及永續相關業務，受惠於AI應用發展及政策推動，需求預期將持續增加。

在衛星通訊方面，耀登說，目前相關產品已具備標準化規格，將依據客戶需求接案，持續推進衛星地面使用者終端布局，而為進一步拓展國際市場，將於 2026 年3月參與全球行動通訊指標盛會—MWC（世界行動通訊大會），除展出已趨成熟的 Ku Band 衛星使用者終端（UT）產品外，將展出最新研發的 Ka Band 陣列天線模組。耀登規劃於 2026 年底完成新一代 Ka Band UT 標準品開發，藉此強化低軌衛星通訊產品線的廣度，掌握全球低軌衛星商機。

耀登說，近期全球各頻段衛星業者陸續宣布新一波衛星發射與星系擴建計畫，涵蓋低軌、高軌及中軌衛星應用，顯示全球衛星通訊市場正持續升溫。隨著衛星部署密度提高與應用場景擴大，對地面接收設備、使用者終端及通訊系統整合的需求同步增加，帶動整體產業鏈商機逐步浮現，相關趨勢亦加速推動衛星通訊技術朝向高頻寬、高可靠度及標準化方向發展，為具備關鍵技術與產品整合能力的業者創造中長期成長機會。

耀登表示，面對全球衛星通訊產業快速發展趨勢，將持續聚焦衛星地面使用者終端、陣列天線與通訊系統整合等核心技術，並透過標準化產品策略與國際市場布局，提升整體競爭力。隨著在手專案推進與新產品陸續到位，耀登將穩健深化次世代通訊應用，掌握衛星通訊市場成長契機，為未來營運挹注長期動能。

