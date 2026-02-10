百貨春節買氣開始升溫 大江購物中心業績大增18％

農曆春節進入倒數，百貨買氣增溫，大江購物中心近來業績大增18%。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕農曆新年進入倒數計時，全台百貨業農曆年前買氣逐漸升溫，大江購物中心去年完成4000坪、130家店櫃的全館調整計畫後，由於館內品牌組合與動線全面優化，改裝效益逐步發酵，加上近日低溫氣候帶動禦寒商品銷售，整體業績較去年同期成長18%，展現大江購物中心「一站式消費」的吸客優勢。大江購物中心預期，隨著春節連假正式到來，相關效益可望延續至本月底，助攻全年營運再攀高峰。

大江購物中心表示，去年啟動大規模改裝計畫，以「玩混搭、玩生活、玩休閒」為主題，重塑4000坪、130櫃商場空間，調整新櫃數達全館40%，改裝後動線與公共空間優化，提升整體逛街舒適度，大幅引進桃園獨家的餐飲、女裝、運動休閒品牌，更有助於延長顧客停留時間，近期新春購物旺季入店客明顯大幅增加，可見店櫃改裝魅力策略奏效。

請繼續往下閱讀...

大江購物中心指出，除了品牌改裝效益持續發揮外，近日冷氣團接連報到，也帶動厚重服飾、靴類及家電類除濕機等商品銷售成長，受戶外濕冷氣候的影響，民眾安排行程時偏好開車前往空間舒適、停車便利的室內商場，大江購物中心提供全年免費停車優惠，滿足顧客一次完成用餐、購物與娛樂的「一站式」需求，進一步拉抬入店人流與消費動能，尤其去年底陸續引進多家深具特色獨家品牌進駐，包括全桃獨家的菲律賓品牌「Potato Corner」，以及北海道焦糖布丁泡芙「66CheeseCake」等，都吸引大批民眾前來排隊購買。多重因素疊加下，今年春節前整體業績較去年同期成長18%，預期相關效益可望延續至第一季，為全年零售表現奠定穩健基礎。

為迎接農曆新年新氣象，大江購物中心特別準備誠意滿滿的發財金新春限定活動，將於2月17至19日連續三天免費發送發財金，搭配馬年創意開運小卡，預計送出1000份與顧客同樂。為了讓祝福更具象徵意義，今年發財金特別前往全台歷史最悠久、擁有逾三百年歷史的財神廟「桃園南崁五福宮」，希望將最真摯的新年祝福親手傳遞給消費者，為走春人潮增添一份溫暖與好運，此外每日前30名排隊的顧客，還可以參加紅包加碼抽獎遊戲，其中包括價值超過7000元的純金元寶，讓消費在逛街購物之餘，讓走春購物多一份祝福與年節喜氣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法