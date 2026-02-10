在飛機上買下全部100張刮刮樂 乘客幫開獎 中獎金額跌破所有人眼鏡

英國一位搭乘瑞安航空的男士買下飛機上所有的刮刮樂彩票約100張，想看看自己能不能中大獎。（截圖取自英國鏡報官網）

〔財經頻道／綜合報導〕英國一位搭乘瑞安航空的男士買下了飛機上所有的刮刮樂彩票約100張，想看看自己能不能中大獎。他和朋友在飛機上做了這個實驗，結果「中獎金額」卻讓他和全機上的乘客大吃一驚。

伊森（Ethan）想試試運氣，買刮刮樂彩券碰碰運氣，但他萬萬沒想到結果會是這樣。兩人在TikTok影片中分享了這段經歷，並記錄了他們的旅行旅程。

伊森的好友維克（Vik）說：「伊森買了那麼多彩券，以至於其他乘客不得不幫他刮開結果，他們顯然被眼前發生的一切驚呆了。」

影片中，網名為Vikkstar的Vik說：「我們現在在瑞安航空的航班上，這個叫Ethan的人把飛機上所有的刮刮卡都買光了。我已經打開了大約100張刮刮卡，我是一張一張地打開的。」

隨後，他們向人們講述了兩人踏上這段不太可能完成的任務的經過。這也不是第一次有人為了進行這樣的實驗而豪擲千金購買刮刮樂彩券了。維克說：「我們什麼都沒贏。我們什麼都沒贏；誰都沒贏」；哀嘆「中獎金額竟是零」。

維克記錄了這段旅程，其中透露伊森一口氣買了68包刮刮卡（約100張）​​。然而，儘管刮了很多次，他們卻沒能中獎。

買的彩票太多了，飛機上的乘客都開始幫忙刮彩券，但似乎沒有人中獎。甚至有人喊道：「沒人中獎。」他們簡直不敢相信自己竟然一無所獲。

影片分享後，已被觀看數千次，人們也迅速發表了評論。他們提出了各種各樣的想法。

有人說：「他們肯定不會再允許在飛機上大量購物了，哈哈。」

另一個人聲稱：「我是瑞安航空的乘務員，這裡面還有很多你不知道的事情。」

第三個人回覆說：「我想知道有多少人曾經在這些彩票上贏過錢。」

還有人回應：「當我詢問能否購買商品時，我聽到機組人員說『真的有人中獎了』。可見中獎幾率有多小」。

