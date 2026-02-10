麗升1月營收1.3億元、年增883%，今年營運重返成長軌道。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕綠能環保股麗升能源（8087）今（10）日公告1月營收1.3億元、年增率883％，寫下近兩年以來新高。麗升表示，主要受惠於近期簽訂案場認列相關收入，目前數個大型專案正處於各類許可申請及審核期，隨著能源政策明朗化及申請案陸續獲批，原先累積的工程動能將於今年起逐步釋放，營運將重返成長軌道。

麗升能源指出，1月已公告簽訂彰化大型漁電共生案場合約，工程量能達37.8億元規模，將持續優化工程申設及管理效率，確保各案場如期完工併網；預期隨著在手案件依進度陸續進行，即可轉化為穩定的營收與獲利挹注。

請繼續往下閱讀...

展望2026年，麗升能源認為，除在手案件陸續完成申設後即進入施工期，將依進度陸續認列營收外，綠電銷售將成為麗升穩定的成長引擎，不但售電轉供量成長可期，隨著現有工程案陸續完工併表增加、購售電容量及資產管理規模擴大，更奠定營運穩定發展厚實的基礎；為因應台商與國際供應鏈需求，麗升能源也將走出台灣，跨足海外市場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法