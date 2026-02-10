美進口車降稅 車輛公會籲設立「汽車產業轉型基金」

美國進口車降稅近日可望定案，台灣區車輛工業同業公會今天發表聲明指出，呼籲政府應建立「產業影響預警機制」。（記者林菁樺攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕美國進口車降稅近日可望定案，台灣區車輛工業同業公會今天發表聲明指出，開放市場，台灣汽車產業牽一髮動全身，呼籲政府不可低估對汽車產業結構性衝擊，應建立「產業影響預警機制」，針對關稅變革的產業變化進行動態監控，給予具體協助方案，提升競爭力，強化抗風險能力。

車輛公會表示，針對台美貿易談判涉及美國進口車降關稅之重大變革，攸關台灣汽車產業未來定位與競爭力的關鍵時刻，期盼政府在國際談判與產業穩定之間，能取得平衡。

請繼續往下閱讀...

建請政府設立「產業影響預警機制」，針對關稅變革的產業變化進行動態監控，並望給予具體協助方案，提升競爭力，強化抗風險能力:

一、設立「汽車產業轉型基金」，鼓勵企業在台灣持續投入自動化與智慧化生產線、前瞻車輛電子研發等，強化在地生產的抗風險能力；提供低利貸款與補助，以研發支出抵稅、設備更新加速折舊，協助度過市場衝擊期。

二、啟動「智慧移動與韌性人才計畫」，培植能接軌新能源與自主駕駛技術的高薪人才庫，儲備國家關鍵技術戰力。

同時，針對汽車製造廠與零組件相關基層勞工與從業人員，提供就業安置與薪資補貼，延長失業勞工補助期間與職涯輔導，降低對社會衝擊。

三、稅制公平與租稅優惠，包括台灣沒有產製的汽車零件關稅同步降為0%等措施，提供「台灣整車製造」對等競爭力，確保美國車的原產地認定標準，以及確保整車與零件的合理關稅差距。

此外，獎勵國內自製率越高的車廠，可給予貨物稅、營利事業所得稅或營業稅等賦稅抵減的鼓勵措施。

四、研發與轉型補助支持:

1.協助國產車廠投入新技術研發，提升自主技術能力。

2.投入國產化提升自製率，給予貨物稅減免。

3.政策引導，支持國產車市場，維持基本民生交通需求。

五、強化供應鏈，擴大外銷市場，支持零組件廠商升級，跨產業合作（如電子、電池、通訊），打造完整生態系提升國際競爭力，爭取國際代工與外銷擴大市場。

針對美國進口車降關稅之重大變革，經濟部今天下午邀集國產車廠、車輛工業同業公會開會，就台美關稅議題與產業界交換意見。

車輛公會聯合各車廠表達產業立場，強調可以理解政府從總體角度開放美車降關稅進口，但請政府給予週全的配套措施，讓台灣得來不易的汽車產業生態系能有發展與轉型的機會與空間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法