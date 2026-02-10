關稅利多促鋼市回穩 中鋼1月營收260億元創近8個月新高

中鋼1月營收寫近8個月新高。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕價量齊揚！鋼鐵龍頭中鋼（2002）公告今年1月合併營收為新台幣260.19億元、年增1.19%，也較去年12月成長1.86%，創下8個月以來新高，顯示鋼市正向回溫。

中鋼與中龍1月合計出貨量共84.5萬公噸，寫下8個月以來高檔，較目標80.2萬噸增加4.3萬噸，也較去年12月出貨量78.6萬噸增加5.9萬公噸。就單月來看，中鋼出貨56.9萬噸、中龍出貨25.3萬噸。

因中國鋼鐵產能過剩傾銷，加上美國實施232條款，重創全球鋼市，導致中鋼去年難逃虧損，稅前虧損達46.84億元，年減達202%，是中鋼47年來再度出現全年虧損。不過，中鋼12月自結損益出現好轉，合併稅前淨利3.78億元，並終結連續8個月虧損。

1月雖較去年同期有春節因素影響，但合併營收為新台幣260.19億元，是近8個月新高，且台美對等關稅降至15%，即使鋼鐵仍適用232條款，但多數鋼鐵下游產業手工具、汽車、工具機等仍是利多，有助國內鋼市回溫。

