農曆新年倒數計時 Yahoo推出新春應援AI小工具

Yahoo內容編輯團隊運用AI，在「馬年春節攻略」推出線上求籤等功能。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕全球各大網路資訊服務公司都持續推進AI加值產品。馬年將至，Yahoo內容編輯團隊今宣布推出「馬年春節攻略」，包含線上求籤、紅包行情、國道概況、垃圾車清運、追劇日曆等多元新春應援小工具，並搭配Yahoo App生活工具，包含電子目於、答案之書等趣味小工具。

Yahoo內容編輯團隊順應農曆春節，運用AI推出各項小工具。該公司說明，其中「馬年祈福、求籤擲筊」趣味工具是將傳統廟宇流程搬入手機螢幕，使用者只需誠心默念願望並點擊籤筒，便能獲取專屬開運籤詩。

請繼續往下閱讀...

除了祈求好運，Yahoo也推出「馬年紅包放大術」結合AI投資教練與遊戲化視覺，將紅包轉化為更有計畫的理財藍圖，而「紅包台股計算機」則是挑選市值Top 20企業標的試算投資金額 ，讓理財變得直覺有趣，預見財富未來增值空間。

每逢長假，返鄉塞車與家事清運總是讓人焦慮，Yahoo也透過「春節連假交通小幫手」選定日期與路線，就會自動整理收費方式、高乘載管制等關鍵動態；對於不開車的族群，亦同步提供計程車加成收費資訊，精準掌握移動成本。

至於「垃圾車查詢」則整合全台收運時程，一鍵即可查詢各區清運動態，讓用戶能從容優雅地等待垃圾車動人旋律到來。

此外，應對繁瑣的年節庶務更需要有數位助手支援。針對難解的紅包眉角，「紅包迴力鏢」計算機只需輸入金額與對象稱謂，系統便能提供人性化建議，確保回禮大方得體，計算結果還搭配幽默隨機評語與「悄悄話」，堪稱現代人的紅包社交指南。

年假宅家少不了影視陪伴，Yahoo也針對追劇需求推出小工具，「追劇日曆」收錄1月底至2月新開播的台、韓、陸、美劇清單，好劇不漏接、聚餐話題不間斷。

Yahoo App輕量生活工具，讓用戶每天都能補充新能量。應對年節大吃大喝的身材挑戰，「訓練計時器」陪伴網友維持運動節奏，找回良好狀態。面對需要指引的時刻，「答案之書」為猶豫時刻提供幽默建議；可累積虛擬功德的「電子木魚」，則在繁忙的數位生活中開闢一方靜謐；「價值計算器」更以趣味方式換算時間價值，讓分秒更有意義。從外在的民生管理到內在的情緒支持。

Yahoo指出，內容編輯團隊期望透過「實務資訊」與「生活趣味」的結合，讓使用者在掌握資訊之餘，也能一站式滿足日常數位生活需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法