中鋼提韓中電磁鋼品反傾銷 經部初判有產業損害

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼（2002）提出的韓國、中國冷軋扁軋非方向性電磁鋼品反傾銷案，經濟部今（10）日召開貿易救濟審議會初步判定「有產業損害」，後續將移請財政部展開傾銷調查，財政部要在70日內、約五月左右決定是否臨時課徵反傾銷稅。

國內鋼市低迷已久，中鋼更積極進行雙軸轉型，生產精緻鋼品，但做為電動車馬達重要的電磁鋼片受到傾銷，中鋼繼熱軋鋼品提出救濟後，去年也針對冷軋扁軋非方向性電磁鋼品申請反傾銷調查。經濟部官員說明，冷軋扁軋非方向性電磁鋼品國內僅有中鋼有生產製造能力，是本案的唯一申請廠商。

經濟部指出，本案調查期間為2022年1月至2025年9月，韓國及中國非方向性電磁鋼品進口量逐年大幅增加，且進口價格持續下滑，自2023年起已低於國產品內銷價格，且價差呈擴大趨勢，國內業者為因應低價進口競爭，被迫跟進降價，惟降幅仍不及涉案進口產品，導致客戶流失，使國內產業的生產量、內銷量、市場占有率、營業利益及雇用員工人數等多項經濟指標均呈下滑趨勢，顯示韓國、中國非方向性電磁鋼品的傾銷進口，已對國內產業造成不利影響。

依據《平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法》，我國反傾銷案件由財政部與經濟部分工調查，財政部負責「傾銷」調查，經濟部則負責「產業損害」調查。現階段經濟部完成產業損害初步調查並認定成立後，將移請財政部進行傾銷的初步及最終調查；若財政部最終認定傾銷成立，經濟部將再進行產業損害的最終調查，最後由財政部決定是否正式課徵反傾銷稅。

經濟部補充，待將產業損害初步調查結果通知財政部後，財政部應於通知送達翌日起70日內完成有無傾銷的初步認定，並評估是否臨時課徵反傾銷稅。官員補充，時間點是否落在五月出爐，還無法確定，一來是程序上還要從經濟部發文，二來是資料龐大，很少70天就完成調查，必要時調查時間可延長一次、35天，推算傾銷初步調查最快五月、六月出爐，並決定是否課徵臨時課徵反傾銷稅。

經濟部也指出，若本案進入產業損害最終調查階段，將進一步查證國內產業經營狀況，並蒐集各界對課徵反傾銷稅可能對下游產業及整體經濟影響的意見，提供財政部關稅稅率審議小組參考；不排除在納入新增事實與分析後，最終結論出現不同結果。

