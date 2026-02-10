LINE Pay Money用戶數破300萬 16日起求好籤抽紅包可抽LINE POINTS 5888點

迎春祈福商機熱，LINE Pay推好運籤與紅包任務最高送5888點。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕LINE Pay（7722）今日宣布，旗下電支服務LINE Pay Money用戶數突破300萬，今年1月LINE Pay Money轉帳金額單月突破新台幣70億元。農曆春節將至，LINE Pay看準民眾新春祈福、發送紅包的互動需求，推出求好籤活動，用戶有機會抽中LINE POINTS 5888點，透過LINE Pay Money發送紅包並完成指定任務，還有機會得LINE POINTS 666點。

LINE Pay指出，在電支服務LINE Pay Money去年12月3日上線後，提供儲值、聊天室轉帳、分攤餐費及發送紅包等多元功能，轉帳使用情境持續擴大，也帶動轉帳金額大幅成長，今年1月LINE Pay Money轉帳金額單月即突破新台幣70億元。

隨著農曆春節到來，紅包轉帳使用需求升溫，2月16日11點起至2月22日間，只要透過LINE Pay Money紅包功能發送一筆金額滿66元的紅包且接收者開啟，且發送者完成一筆滿額66元實體商店付款，即可參加「新春Money賺賺樂」，最高將可獲得LINE POINTS 666點。

加碼馬年好運，LINE Pay也推出「馬尼（Money）哈尼（Honey）好運到」活動，即日起至2月22日，用戶可透過LINE Pay官方帳號測驗小遊戲，抽出馬年求財求緣好運籤。用戶獲得此好運籤後，分享至個人IG限時動態並標註「@linepay_tw 好運籤」滿24小時，同時於LINE Pay官方IG活動貼文下方標註一位好友並留言馬年吉祥話，還有機會抽LINE POINTS 5888點。

即日起至2月12日止，透過推薦好友連結成功推薦親友完成開通LINE Pay Money，每日推薦完成開通數最高者可獲得LINE POINTS 5000點，活動期間累積推薦數最高者可得8888點回饋。

