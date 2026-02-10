別再花冤枉錢！你應該在Costco購買的7款電子產品

外媒報導，7種電子產品應該嘗試在COSTCO購買。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕購買電子產品、各類小工具或科技產品，有些消費者偏好在網路購物；另一些人則喜歡親自到實體店面比對商品。外媒報導，在Costco購買是一個絕佳選擇。Costco不僅價格通常比其他零售商低，還經常附送各種優惠或贈品，讓交易更划算，報導指出，你應該在Costco購買的7款電子產品。

報導指出，Costco的退貨政策比其他零售商更具優勢，會員還可享額外回饋，進一步節省開支。因此，如果你打算購買新的電子產品，報導整理了幾類建議在Costco購買的商品。許多情況下，Costco的價格比其他地方更便宜；即使不是最便宜，Costco也常提供組合優惠或特別版商品，價值更高。報導列出7款「產品類別」。

1.大型電視：Costco購買大型電視尤其划算，品牌多且尺寸大，適合打造家庭娛樂中心。無論是超級盃派對或享受電影時光，有時你需要65吋、75吋甚至100吋的大電視。消費者通常喜歡在實體店面購買這類電視，好親自檢視商品。Costco的另一大優勢是提供保固，保護期在製造商保固結束後仍有效，期間內若電視出問題，Costco會免費修理或更換。

2.MacBook與iPad：Costco的保固也適用於Mac電腦（有時比Apple Care+更便宜）。購買Mac的主要原因是免費延長保固，蘋果原廠保固1年，但Costco提供2年保固，涵蓋製造缺陷或問題。這本身就是更划算的方案，加上Costco常提供舊款MacBook的折扣，比其他零售商便宜。iPad則不同，無論在Costco或其他地方，仍只附1年原廠保固。但購買iPad時，Costco的Apple Care+折扣可達24%，可省下不少費用。

3.高階耳機：若你追求高品質藍牙耳機，通常價格不便宜。但想省錢又不犧牲品質，Costco是好選擇。像Apple、Sony與Bose耳機常有折扣。例如，AirPods 4在Apple官網售價129美元，而Costco僅售99美元；AirPods 4降噪版在Apple Store售179美元，Costco只要119美元，差距可觀。此外，Costco還會提供特別版耳機，雖價格未必更低，但通常附贈額外配件，例如收納盒、充電線，或音樂串流服務禮卡，增加價值。部分品牌還專為Costco生產特別版，可能降低藍牙版本或附較便宜收納盒，但不影響主要功能，讓你省錢又不妥協。

4.可攜式儲存裝置/硬碟：AI時代來臨，使得一般PC升級成本上升，像SSD與RAM也逐漸昂貴。想省錢購買儲存裝置，Costco是好選擇。舉例來說，SanDisk Extreme 1TB SSD在亞馬遜售價180美元，而在Costco只要150美元。更重要的是，Costco的退貨政策非常優越。儲存裝置容易故障，尤其傳統硬碟（HDD）可能在前三個月內損壞，通常要透過原廠保固維修。但在Costco，你只需前往最近的分店，即可退貨退款，非常方便。

5.智慧家庭設備：智慧家居產品能自動化日常任務，例如智慧開關、監視攝影機，甚至機器人吸塵器。Costco通常會附贈額外配件，方便安裝與使用。購買智慧家居產品時，Costco的額外配件與安裝服務，為消費者增加價值，也免去額外採購麻煩，對不熟悉科技的使用者尤其便利。

6.遊戲機：如前所述，Costco常提供特別版商品，附贈免費贈品或配件套組，遊戲主機也不例外。換句話說，你花的錢與其他零售商只買主機的價格相同，但獲得更多附加福利。不僅如此，大部分在Costco購買的PlayStation 5版本，都會附贈額外的DualSense控制器，比在其他零售商單買主機更划算。值得注意的是，這些附贈福利還疊加Costco本身可能提供的價格優惠，尤其是舊款主機。此外，Costco提供90天退貨政策，如果購買後三個月內出現製造缺陷或其他問題，你可以全額退費。

7.筆記型電腦：前面提到的多項福利，同樣適用於筆記型電腦購買。Costco購買筆電時，預設享有兩年保固（原廠僅提供一年）此外，Costco對部分筆電也提供直接折扣，比其他零售商便宜。不過，報導推薦在Costco購買筆電的主要原因，是他們提供高級禮賓服務（concierge service）。雖然多數人購買筆電後會自行設定，但對於部分不熟悉科技的使用者（尤其是銀髮族）來說，Costco的專業技術支援非常實用。

凡在Costco購買筆電的會員，都可以免費使用零售商提供的專家級技術支援，協助安裝與故障排除。只需透過客服頁面致電，即可獲得協助。這項服務包含在Costco會員資格中，適用於所有電子產品購買，但對筆電尤其重要，因為初次購買者往往需要額外協助。無論是找不到需要的應用程式，或是想學會使用內建攝影機與家人視訊通話，都可以透過一次電話獲得指導。

