漢來美食1月營收6.5億元 創歷史次高

〔記者楊雅民／台北報導〕漢來美食（1268）今（10）日公告1月營收6.5億元，月增17.38%，年減16.81%，業績僅次於去年1月，創歷史次高。

漢來美食表示，儘管今年農曆過年假期主要在2月，與去年春節落在1月的聚餐高峰期不同 ，但在公司行號尾牙聚餐需求強勁，北、高兩地三館宴會廳1月份在尾牙聚餐挹注下，單月總營業額總計逼近2億元。

西餐品牌旗下自助餐廳「島語」桃園新分店加入，營運超乎預期，也替1月營收帶來不少挹注。此外，因應年節送禮剛性需求，漢來美食憑藉品牌優勢，年節禮盒銷售業績表現不俗，全台相關禮盒預估營收達 3200萬元，更是替首季營收增添柴火。

2月春節連假將迎來所有餐飲業年度最大旺季，漢來美食北、高三館宴會廳，包含高雄漢來大飯店、巨蛋宴會廳、南港宴會廳，還有南港漢來大飯店新開幕的全預約制高端包廂「聚薈所」，因農曆春節圍爐商機持續發酵。

除夕圍爐及初二娘家宴，所有宴會廳訂席目前全數售罄；另外，2月連假中，還有包括西洋情人節及228連假等節日接力登場，預期首季營運表現樂觀可期。

