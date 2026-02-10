老後活得像苦行僧？5個跡象顯示你已為退休「過度存錢」

美媒報導，5個跡象顯示你為退休儲蓄過多。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕總是被告誡「存得還不夠」，但是否想過，存太多其實也是一種問題？美國財經新聞網站指出，過去不少議題放大「退休危機」，強調多數人幾乎沒有任何存款，這確實是事實，多數人的退休準備不足。但還有另一群人，問題正好相反，他們是「超級存錢族」帳戶能存就存、每一塊錢都精算，只要資產少一點點就焦慮不安。金錢是工具，不是分數，如果你為了存錢，犧牲了生活、健康與心理狀態，那你已經從謹慎，走向了恐懼。以下是你可能「為退休存過頭」的5個跡象。

1.你過度迷信某個「神奇數字」：我們都看過各種標準答案。例如富達投資（Fidelity）建議，67歲時應存到年薪的10倍。這些指標確實能當參考，但它們不是物理定律，而是基於「平均值」的推估。調查顯示，許多上班族認為退休至少需要200萬美元。但如果你年薪15萬美元，實際上每年只花5萬美元也能過得很開心，那你根本不需要那麼多錢。

請繼續往下閱讀...

你需要的不是「符合公式」，而是「能支付你的生活」。如果你為了達到試算表上的某個數字，每天忍受一份討厭的工作，那該停下來重新計算了。你可能早就已經「到終點線」，只是自己不知道。

2.你一邊存錢，一邊背著高利率債務：這是最常見、也最致命的錯誤。不少人銀行帳戶裡放著5萬美元、利率只有4%，同時卻背著5000美元、利率高達24%的信用卡債。他們說「這些現金是為了安全感。」但那不是安全，是昂貴的心理安慰。當你的存款只賺4%，卻為債務付出20%以上的利息，你每天都在實質虧錢。如果你的存款是建立在高利債務之上，那只是表面健康。

3.你活在「延後人生」裡：這是過度存錢最令人心痛的一面。你不帶家人去旅行、開著不安全的老車、拒絕一杯4美元的咖啡，只因為「這4美元，30年後可能變成40美元」。複利很強大，但它對「時間」沒用，錯過的回憶，永遠無法複利。

4.你忽略了「稅務魚雷」：如果你把所有錢都丟進傳統型401（k）或IRA（美國退休福利計畫），未來可能會被稅務反咬一口。如果你在免稅遞延帳戶裡存太多錢，被迫提領後，反而可能落入更高稅率，甚至導致健保費上升、社會安全福利被課更多稅。更聰明的做法是分散配置。

5.你完全忽略了社會安全年金：儘管不少人唱衰，但社會安全制度不會歸零。它是政府擔保、會隨通膨調整的終身年金，是多數退休規畫的基礎。許多「超級存錢族」假設社會安全年金不存在，於是逼自己存到「能負擔100%生活費」，這其實是自找麻煩。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法