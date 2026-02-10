年節消費動能挹注 momo、PChome元月營收雙年增

momo富邦媒、PChome網家今日公告元月營收。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕台灣本土電商momo富邦媒（8454）、PChome網家（8044）今日同步公告元月營收。富邦媒元月營收為93.2億元，月增1.3%、年增1.9%；網家元月營收34.31億元，月減3.4%、年增18.42%。

富邦媒指出，元月受惠年節送禮、年前實用型採購與企業尾牙獎品需求等動能挹注，站上核心品類穩健表現，包含農曆新年備貨年菜、禮盒等需求，各企業尾牙也挹注3C產品、家電買氣。

請繼續往下閱讀...

此外，富邦媒也指出，受國際金價走揚影響，消費者資產配置與保值意識提高，金條與貴金屬商品關注度與銷售表現同步提升，平台將持續以商品力與履約能力強化成長動能，回應市場剛需。

此外，上櫃電商營運服務商欣新網（2949）今日也公告元月營收為4.33億元，月減11.8%、年增25.11%。該公司指出，1月底正式完成併購「即銷直播」交割，已補齊內容導購關鍵拼圖，將以「一站式流量變現」優勢，力拚全年營運再攀高峰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法