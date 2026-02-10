華邦電去年每股盈餘0.88元 全年轉虧為盈

華邦電（2344）今召開法說會，公布去年第四季財報，毛利率為41.9%，營業利益率15.4%。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠華邦電（2344）今召開法說會，公布去年第四季財報，毛利率為41.9%，營業利益率15.4%，雙率雖較上季低，因第三季有存貨迴轉利益，但稅後盈餘34.22億元，季增479%、年增4070%，每股稅後盈餘0.76元，較上季的0.65元為高，創14季以來新高，全年每股稅後盈餘0.88元，順利轉虧為盈，創近三年新高。華邦電預估下半年將有新產能開出，營運將持續往上。

華邦電2025年第四季毛利率為41.9%，較第三季下滑5個百分點，主因第三季有存貨迴轉利益，相較去年第四季毛利率年成長15個百分點。營業費用略有上升，主要因獲利帶動員工獎金提列增加。營業利益率為15.4%，季減近2個百分點、年成長19%；淨利率11.6%。

請繼續往下閱讀...

華邦電表示，去年第四季CMS與Flash產品貢獻營收皆有成長，邏輯產品因車用與部分產業復甦緩慢而略微衰退。CMS季成長26億元、年成長53.7億元，Flash顯著成長、 年成長27億元；邏輯略降。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法