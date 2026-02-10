星宇航空1月營收月增年減 看好農曆年節市場表現

星宇航空1月營收月增年減。（星宇航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕星宇航空（2646）2026年1月營收為42.15億元，與上月41.34元，增加1.9%，較去年同期42.38億元，年減.054%。1月營收中，客運營收為34.30億元，月增4%，星宇航空預期寒假及農曆年前旅遊需求暢旺，將進一步推升客運營收。貨運部分，營收為3.95億元，年增35%，電子零組件與AI伺服器相關產品出貨維持穩定，帶動營運表現。

星宇航空首架A350-1000於1月6日抵台，在今（10）日正式投入營運，執飛JX802台北－東京航線，機艙配置4席頭等艙、40席商務艙、36席豪經艙及270席經濟艙，共350個座位。

星宇航空指出，預計今年將再迎來五架A350-1000，成為推展北美及歐洲長程市場的主力機種，隨著機隊擴張，星宇航空的航網可逐步拓展至北美東岸、歐洲，首條歐洲航線台北-布拉格已規劃於今年下半年開闢。

此外，星宇航空亦持續拓展台中機場基地布局，除現有台中直飛神戶、沖繩、高松、澳門、峴港、富國島等航點外，2、3月將陸續開航宮古島、東京、熊本，將使台中出發航線增加至9條，為中南部旅客提供更多商務及度假選擇。

