智原總經理：首季斬獲5奈米ASIC專案 高階封裝再獲北美客戶新案

智原總經理王國雍表示，繼上季成功獲得首個4奈米AI專案後，今年首季再度斬獲5奈米網通晶片專案。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕ASIC設計服務暨矽智財（IP）廠智原（3035）今日召開法說會，智原總經理王國雍表示，繼上季成功獲得首個4奈米AI專案後，今年首季再度斬獲5奈米網通晶片專案，同時亦在高階封裝領域贏得另一北美客戶專案，再次證明公司於先進製程的設計實力。

展望未來，預期第一季營收將受季節性因素影響出現短期回檔，季減約10%，對全年營運仍保持樂觀，全年有望逐季成長。智原已成功由傳統的ASIC公司進化為能整合多家晶圓代工夥伴及具備高階封裝能力的系統整合者，公司的價值定位也從單純的晶片設計，拓展至系統化的全面整合，強化競爭地位，隨著先進製程及高階封裝業務逐步開花結果，有望為公司中長期成長注入動能。

智原公布去年第四季合併財務報表，去年第四季合併營收為28.1億元，季減13%，年減5%，毛利率為42.2%，歸屬於母公司業主之稅後淨利為2.1億元，基本每股盈餘為0.80元。去年全年合併營收達180億元，年增63%，創歷史新高，毛利率為27.0%，歸屬於母公司業主之稅後淨利為7.3億元，基本每股盈餘為2.81元。

回顧去年第四季，IP營收維持平穩，達4.1億元，NRE（委託設計）收入因先進製程項目貢獻，季增89%，年增183%，達9.3億元，創單季歷史新高，量產業務則季減37%，年減33%，達14.7億元。毛利率在產品組合優化下，較上季提升9個百分點至42.2%。以去年全年來看，IP營收為15.2億元，年減3%， NRE營收為22.9億元，再創新高，且連續五年成長；量產營收年增96%達141.8億元，同步創下歷史新高。

智原強調，不僅去年營收規模顯著成長，業務結構亦呈現質變，先進製程及高階封裝已成為公司主要成長動能，去年第四季NRE營收中56%來自先進製程，全年佔比達49%，較2024年大幅提升。

智原指出，公司在先進業務方面持續取得突破，不僅專案數量增加，設計製程亦顯著躍進，帶動去年委託設計訂單金額較前一年實現翻倍成長，為未來NRE收入注入強勁動能。在AI佈局方面，智原持續深化「雲、邊、端」三大層級：針對雲端AI，公司聚焦專用型AI加速器及關鍵附屬晶片；在邊緣AI領域，NPU（神經網路處理器）為優化本地推論效能的關鍵，已成功完成多項整合NPU之專案設計，瞄準既有應用的AI升級及新興應用需求，展現公司在邊緣AI市場的技術實力，在終端AI方面，MCU結合NPU成為趨勢，智原憑藉完整的開發平台，以快速獲得雲、邊、端全方位之AI ASIC商機。

