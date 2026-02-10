轉型奏效！友達全年賺68.4億元，順利轉虧為盈。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕面板大廠友達（2409）轉型奏效，去年全年營收2813.9億元，年增0.4%，歸屬於母公司業主淨利為68.4億元，每股稅後盈餘0.9元，順利轉虧為盈。

友達今日舉行法人說明會，公布第四季營收701.4億元，較第三季增加0.3%，與2024年第四季相比增加2.1%。2025年第四季歸屬母公司業主之淨利為新台幣28.8億元，基本每股盈餘則為0.38元。

回顧2025年，友達說，年初時市場看好全球經濟將穩定發展，但後續對等關稅、地緣政治、原物料漲價等因素對市場造成干擾，加上台幣對美元升值，也對營運帶來一些逆風。

累計2025年營收為2813.9億元，相較2024年微幅增長0.4%。然公司持續進行轉型，顯現在公司營收結構優化，使得2025年度獲利相較去年大幅改善，轉虧為盈，歸屬於母公司業主之淨利達新台幣68.4億元，EPS 新台幣0.90元。

展望2026年，友達表示，依照目前掌握的業務狀況，公司審慎樂觀看待今年整體市場需求。但目前外在變數仍多，管理團隊將會密切關注市場變化，努力開拓業務，並更嚴謹的做好成本和費用控制。同時持續推進三大營運支柱的經營架構，目標為穩健的營收增長，穩定的獲利，和健康的財務結構。

