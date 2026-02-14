住宅政策「老」當道1》全台老屋占比近6成 政策拚活化既存老宅

台灣社會現狀已是「屋老人高齡」。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕台灣社會現狀已是「屋老人高齡」，因此，近年住宅政策也圍繞在「老屋」議題打轉，包括「老宅延壽」、「自主都更」以及高齡空屋轉社宅包租代管，甚至要進入修法的「危老條例2.0」，主軸均鎖定既存老宅。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，「老宅延壽」固然有計畫、有理想，唯癥結在於我國法律並未附加屋主修繕房屋的義務，教育上也沒有給予維護房屋正確觀念，以致於國人普遍沒有定期修繕房屋結構的習慣，頂多只做室內拉皮。

其次，我國政策先推行重建後推動「老宅延壽」，多數民眾把重建當成終極目標，更不願掏錢修繕房屋，諸多因素使得「老宅延壽」在推行上難以大展拳腳。

根據內政部不動產資訊平台最新統計，2025年第三季全國房屋稅籍住宅已逾944萬宅，但其中高達554.37萬宅屋齡為30年以上、占比高達58.72%，也就是每1.7宅就有1宅是老宅。

房產業者指出，全國30年以上老宅高達554.37萬宅，甚至有381.77萬宅集中在六都、占比約68.86%，其中光是雙北市30年以上老宅就有162.11萬宅，占全國比重近3成，保守估計若雙北市有2成老宅能順利推動都更、危老重建，若以2025年11月新北市預售屋平均揭露總價超過2500萬元進行推估，2成老屋重建後的新屋市值就超過8兆元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，早年大量推出的公寓住宅普遍屋齡都超過30年，甚至有的已達60年，許多房屋已經老舊，除結構安全外，設施老舊水管、電線都已使用多年，可能會造成不便或危險。

老屋結構、管線 都可能出現疑慮

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，從世界各國建築環境發展來看，屋老不見得是問題，但對於我們來說，卻是不得不重視的大問題，一方面因台灣地處地震活躍區，而缺乏耐震設計或耐震力不足的老屋，在長年大大小小的地震搖晃之下，建築結構也許已經堪慮。

另一方面，台灣65歲高齡人口數占比已突破20%，進入超高齡社會，而老舊住宅在空間格局、社區管理、機能服務、環境安全都已無法適應高齡長者的需求，光靠整建、修繕也很難在財務、使用上取得平衡。

