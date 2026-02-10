不只存股也要存債！玉山投信首檔「玉山嚴選非投債ETF」春節後募集

玉山投信推首檔ETF，「玉山嚴選非投債ETF」春節後募集。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕看好ETF市場蓬勃發展，玉山金（2884）併購保德信投信後更名為玉山投信，今年積極衝刺ETF市場，推出首檔ETF--玉山美元嚴選非投資等級債券ETF（00988B）預計馬年春節後登場，擬於3月2日至6日正式募集，3月25日掛牌。

玉山嚴選非投債ETF瞄準月配息債券ETF市場，三大特色包括「鎖定高票息債券」，全台首創嚴選票面率7.5%以上非投資級債；同時，配置上百分百投資於成熟國家，且以8成美國企業優先，兼具收益性與成長潛力；最後該ETF採月配息設計，打造「存債」更有感的債券ETF核心資產。

玉山投信表示，當前全球景氣進入溫和擴張階段，經濟維持穩健，有助於企業營收與獲利穩定成長，配合聯準會降息週期，企業借貸成本下降有利企業再融資與財務槓桿修復，讓具有較高票息的非投資級債再度受到市場資金青睞。根據統計，自2016年以來，非投等債有9成以上單年表現優於投等債，顯示非投等債在不同景氣循環中具備相對穩健的韌性與吸引力，伴隨景氣與貨幣環境正向轉變，2026年將是收益型資產布局的重要時間點，高票息美元非投資級債更具長期配置價值。

