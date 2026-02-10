72歲婦存1006萬、月領4萬年金爽退休 什麼都不缺卻面臨「1窘境」

日媒以真實案例揭示，如何避免「有錢卻孤獨」的晚年生活，已成為各界必須正視的重要課題。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕退休生活的滿意度，並不能單靠金錢多寡來衡量。日本一名72歲退休女性擁有存款5000萬日圓（約新台幣1006萬元）、每月領年金20萬日圓（約新台幣4萬元），表面看來是無可挑剔的退休人生，現實卻狠狠打臉。真正掏空她生活的，並不是金錢，而是日復一日沒有對話的孤獨，面臨著「無話可說」的困境，一輩子拚命存下的老本，換來的卻是空蕩蕩的生活。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，居住於東京的西岡由紀子（化名，72歲）是一名單身退休女性。她過去在企業任職至退休，離職時存款約5000萬日圓，包含企業年金在內，每月可領取約20萬日圓年金。以日本現行標準來看，這樣的財務條件普遍被認為「幾乎沒有老後經濟風險」。

西岡年輕時便高度節制開銷，刻意避免旅遊與嗜好消費，一心只為累積退休資金。她一生未婚，在送走雙親後獨自住在老家，與鄰里僅維持基本寒暄，生活圈相對封閉。退休後，日常作息幾乎圍繞在電視與收音機聲中，與人交談的機會極少。

她坦言，雖曾考慮參加才藝課程或志工活動，但真正離開職場後，反而失去外出的動力。用餐時多半購買現成食品草草解決，「連說一句『我開動了』的對象都沒有」，成為她日常生活的真實寫照。

值得注意的是，西岡對動用存款始終抱持高度抗拒，生活開銷嚴格控制在年金範圍內。即便偶爾前往美術館或公共空間，也多半獨來獨往，未能建立穩定的人際連結。

西岡近年開始意識到，自己「準備得很充分的退休生活」，似乎仍缺少了某些關鍵元素。進入70多歲後，她首次參加銀髮族交流活動，從最初的緊張不安，到逐漸能與他人簡單寒暄，生活感受開始出現轉變。

她表示，只要能和人互相說聲「你好」，就能感受到活著的實感。近期，她甚至在家中添購了兩張椅子，作為「若有人來訪，也有地方可坐」的準備。即便未必真的有人前來，這樣的改變仍讓她感覺生活的世界變得稍微寬廣了一些。

專家指出，老後準備固然離不開金錢，但真正的生活品質，往往取決於社會連結、行動能力與心理支持。在高齡單身人口持續增加的趨勢下，如何避免「有錢卻孤獨」的晚年生活，已成為各界必須正視的重要課題。

