自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

盛群總座：MCU市場回春 農曆年後醞釀漲價

2026/02/10 13:05

盛群總經理蔡榮宗展示今年最新產品，看好今年營運轉佳。（記者卓怡君攝）盛群總經理蔡榮宗展示今年最新產品，看好今年營運轉佳。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕微控制器（MCU）廠盛群（6202）經過庫存去化的陣痛期，去年順利轉虧為盈，盛群總經理蔡榮宗表示，MCU市場回溫，今年營運展望佳，安防、健康量測與電源IC相關產品訂單能見度已到年底，AI伺服器散熱風扇專案開始出貨，未來將再新增客戶，此外，中國市場內卷改善，廠商不再流血殺價，消費性電子相關產品今年有望成長。由於上游供應商可能漲價，預計農曆年後與供應商討論，確認漲價的項目與漲幅，先以低毛利的產品為主。

蔡榮宗指出，近來出貨轉強，隨著庫存去化，客戶下單的意願明顯提升，預計今年首季營收將優於上季與去年同期，目前看來以安防、健康量測與電源IC相關訂單成長最為強勁；針對AI相關產品，目前已打入一線大廠供應鏈，負責AI伺服器散熱風扇相關產品，看好未來會有更多的客戶與專案加入。至於智能家電今年表現也會不錯，包括排油煙機、電磁爐等。

盛群去年全年合併營收30.57億元，年增22%，去年全年每股稅後盈餘0.76元。由於去年轉虧為盈，盛群今日股價急拉漲停，創去年1月以來波段新高。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財