中國減碼美債傳聞引爆 東京匯市美元拋售

〔財經頻道／綜合報導〕市場傳出，中國監管機構已敦促部分中國大型銀行減少持有美國國債。日本《共同社》報導，儘管中國政府表示此舉並非出於地緣政治考量，仍導致10日東京外匯市場美元拋售。

《路透》指出，由於前一日美元急跌後的技術性反彈，加上適逢「5、10日」實需資金結算日，今日早盤美元兌日圓一度短暫回升至156 日圓前半。但隨後美元賣壓再度主導市場，匯價跌破前一交易日低點，中午過後一度下探至155.24日圓。

據報導，日本市場一些人士認為，日前傳出中國監管機構敦促金融機構抑制美國國債持有的消息，仍持續對美元構成壓力。對此，SBI FX Trade董事上田真理人直言，「這一記「刺拳」打得相當有效」，相關訊息讓市場重新意識到，減持美債本身就是一種具威脅性的政策工具。

上田真理人認為，作為壓抑美元的因素，影響力恐怕會持續相當一段時間。

《彭博》報導，中國的謹慎態度正值全球投資者日益質疑華盛頓的財政紀律之際。人們對川普堅持強勢美元以及聯準會能否繼續保持獨立性的擔憂與日俱增。

