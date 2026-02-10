獨家》台積電研發人事新布局 傳吳顯揚、葉主輝將升任資深副總

台積電研發副總吳顯揚（取自台積電官網）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）這次董事會議案，受矚目包括人事案，半導體業界傳出將拔擢技術研發與生產製造各兩位副總經理升任為資深副總經理，現任研發技術發展副總經理吳顯揚、葉主輝率領先進製程開發有功，將被拔擢為資深副總經理，這項傳言是否屬實，將待董事會決議後揭曉。

台積電研發分兩組，據了解，吳顯揚帶領一組負責研發完成7奈米、3奈米先進製程，葉主輝帶領一組完成5奈米、2奈米先進製程，目前接續往更先進製程技術研發，兩位研發戰將低調且認真，在研發掌門人米玉傑底下，分頭並進在先進製程技術為台積電立功，因此，在這次董事會中，可望獲拔擢為研發組織資深副總經理，也牽動研發新生代人事布局。

吳顯揚畢業於成大電機工程學系，取得美國威斯康辛大學麥迪遜分校電機工程碩士與博士學位，也獲得清大科技管理學院商學碩士（EMBA）。他於1996年加入台積電研發單位，至今已達30年之久，歷年來，他參與0.13微米、90奈米、65奈米至28奈米的先進互補金屬氧化物半導體（CMOS）技術開發，也為16奈米、7奈米技術的成功開發做出了巨大貢獻，並曾擔任研究開發組織3奈米平台研發處資深處長。

吳顯揚目前是台積電研發技術發展副總經理，負責3奈米技術開發及公司技術開發效能促進辦公室。他曾受頒多項榮譽，包括2013年國家產業創新獎的年度創新領航獎、2015年度國家傑出經理獎，2017年度全國傑出工程師。

吳顯揚於2013年至2016年在國際電子元件會議（IEDM）執行委員會擔任多個職位，並分別於2017年、2018年擔任國際超大型積體電路研討會（VLSI-TSA）技術主席和總主席。他因在CMOS製程整合方面的研究處於領先地位，成為電機電子工程師學會（IEEE）院士，曾發表46篇論文，並在半導體技術領域共擁有72項專利。

葉主輝是美國德州大學奧斯汀分校電機與電腦工程博士，曾擔任高通（Qualcomm）副總經理，他於2016年3月初加入台積電，主要負責先進製程技術開發，面對先進製程微縮日益嚴峻的挑戰，他率領團隊成功開發全球領先5奈米製程技術並導入量產，展現出令人驚豔的研發能量，並大幅拉開領先地位。接著也開發出2奈米先進製程技術，目前正如火如荼展開量產。

