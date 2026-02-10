不需文憑、不易被AI取代！5大高薪職業曝光 年薪上看逾500萬

不需文憑、不易被AI取代！5個高薪職業，年薪上看逾500萬。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕如今，年薪6位數的工作，並不總是需要4年制大學學位，根據履歷專家網站Resume Genius報告顯示，市場經理、銷售經理等5個「新領」職業，不僅年薪高，還不易被人工智慧（AI）取代，5個職業中，年薪最高是市場經理，15萬9660美元（約新台幣504.53萬），而被AI取代風險最低則是人力資源經理。

《GOBankingRates》報導，所謂「新領」工作，是指工作更重視技能和經驗，而非學歷年限。

請繼續往下閱讀...

新領工作在科技和商業領域很常見，而以下5個職業，是年薪超過10萬美元（約新台幣316萬），無需體力勞動，且不太可能被人工智慧取代。

市場經理

年薪中位數：15萬9660美元（約新台幣504.53萬）

預計就業成長率（2024-2034年）： 6%

人工智慧替代風險估計：39%

行銷經理幫助公司推廣其產品或服務。雇主通常更重視產業人脈和能夠展現搜尋引擎優化（SEO）或社群媒體管理經驗的作品集，而不是學歷。

人力資源經理

年薪中位數：14 萬美元（約新台幣442.4萬）

預計就業成長率（2024-2034年）：5%

人工智慧替代風險估計：24%

人力資源經理負責公司的招募工作，同時支援和管理現有員工。許多雇主重視應徵者在行政或營運方面的實際經驗。

銷售經理

年薪中位數： 13萬8060美元（約新台幣436.27萬）

預計就業成長率（2024-2034年）：5%

人工智慧替代風險估計：33%

銷售經理負責管理創收團隊。擁有銷售代表或客戶經理的成功經驗將大有裨益。

電腦網路架構師

年薪中位數：13萬390美元（約新台幣412.03萬）

預計就業成長率（2024-2034年）：12%

人工智慧替代風險估計： 39%

電腦網路架構師負責設計和維護使電腦和設備能夠通訊的系統。雇主通常會希望應徵者俱備實際操作經驗，例如提供IT支援或擔任網路技術員。

總經理兼營運經理

年薪中位數：12萬9330美元（約新台幣408.68萬）

預計就業成長率（2024-2034年）：6%

人工智慧替代風險估計：36%

總經理和營運經理必須具備出色的組織能力和決策能力才能成功。擁有專案經理或團隊領導經驗者優先考慮。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法