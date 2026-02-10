建案春節端贈獎優惠 希望在馬年突圍僵持買氣

有建案在春節提供贈禮活動，希望能吸引更多民眾上門看屋。（信義代銷提供）

〔記者徐義平／台北報導〕為提高民眾春節放假期間上門看屋，部分建商端出送禮券、家具等優惠，希望能在開春先突圍。

根據信義代銷彙整，多數北部建案在15日、小年夜開始放假，並在大年初四、21日復工開門接待看屋民眾，而過往春節期間不外乎透過寫春聯、園遊會、市集等方式吸客，但今年為提高上門看屋的意願，則端出含金量的贈禮活動。

根據市調結果，桃園小檜溪重劃區有建案推出開運紅包抽獎活動，甚至民眾只要在28日前到接待中心看屋，便可抽好運紅包，獎項包括飯店抵用券、咖啡、超商，以及超市等商品卡。

而台北士林也有建案端出多重訂簽禮，只要在活動期間內完成訂簽，就送一支手機以及加碼抽取扭蛋，甚至簽約民眾可享有四大家電尊榮加碼活動。

信義代銷永續研展組協理童莉婷表示，今年房市買氣雖缺乏成長爆發動能，但具備區域基本面的建案依然保值，尤其目前房市正處冷靜盤整期，反而是首購族與長期置產族理性議價時機。

建議想要在馬年購屋的民眾，秉持「看多、比多、問多」的三多原則，並善用建商提供的各項優惠活動。

