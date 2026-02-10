焦點股》鴻海：週四運動嘉年華 買盤熱血力挺

鴻海本週四將於台北大巨蛋舉辦「運動嘉年華」。（鴻海提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）本週四（12日）將於台北大巨蛋舉辦「運動嘉年華」，延續去年精彩的競賽活動與體驗。市場推測，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳可能明（11日）來台與台北市政府簽約後，不排除出席鴻海活動當開球嘉賓，預期心理推升鴻海今日股價，截至上午10時48分暫報221元，漲幅1.14%，成交量2萬3855張。

鴻海今年再度以運動會形式舉辦年度嘉年華活動，主持陣容由陳漢典與Lulu（黃路梓茵）同台登場，其他表演節目包括應援團「Dragon Beauties 小龍女」、金曲歌王蕭煌奇、電音女神謝金燕等，也攜手中國信託商業銀行旗下中信兄弟，以及福岡軟銀鷹進行台日棒球交流賽。

此外，鴻海也已於本週在新北土城總部召開「年終展望大會」，以「回顧騰飛轉型3+3+3全球佈局、展望永續新局CMM版圖躍升」為主軸，海內外近千名員工參與，董事長劉揚偉在開場致詞中，強調AI仍是集團重要的核心成長引擎，也再次提及「分享、合作、共榮」的精神，是集團實現永續發展不可或缺的基石。

