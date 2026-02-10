上海商銀全行大當機 波及17大類重要業務

上海商銀今早驚傳機房故障，全系統當機影響17項業務（記者李靚慧翻攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕近期正進行網銀新舊系統升級的上海商銀，今日（10）日上午驚傳機房電力設備故障，因此全行17大類業務「全當」，涵蓋ATM、跨行轉帳，以及各項國內繳費、全球行動銀行、財管等所有系統，上海商銀11時43分表示，經緊急處理後，系統已恢復正常。

上海商銀近日全面升級新版網路銀行系統，先前已公告並通知客戶，原先設定的舊版網路銀行網址，自115年2月2日起，系統將會自動導引至「新版網路銀行」。

不過，今日上海商銀卻發生嚴重當機事件，根據該行的公告，發生當機的原因是「機房機電設備故障」，正緊急處理中。

根據公告，受影響的業務涵蓋該行全行業務，包括17大項，原訂11時解除，上海商銀11時43分表示，經緊急處理後，系統已恢復正常。

上午受影響業務如下：

1.便利通語音理財專線、全行ATM交易（含補摺機）。

2.網路銀行（含新網銀、網路ATM、越南網銀及香港網銀）。

3.eWB（全球一路通）、eWBapp（全球一路通行動網）。

4.掌上銀。

5. FEDI ㆍ

6.整合憑證中心。

7.客服系統。

8.簡訊系統。

9.財富管理系統。

10.eDDA、eACH系統、ACH收款平台。

11.HCE台灣行動支付（卡片管理功能-含金融卡、信用卡）。

12.ACCLINK（授權扣帳系統）。

13.官網各項線上作業的本行客戶身份驗證。

14.Sub-brokerage（複委託系統）。

15.財金QRP繳費平台。

16.智能客服。

17.智能理財。

