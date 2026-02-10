高捷O4旁公辦都更評選出爐 春福擬以50億元蓋住商大樓

春福建設團隊計畫於成功一路側退縮留設約18.5公尺之綠化人行步道及開放空間，打造林蔭大道。（捷運局提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市捷運局辦理前金區後金段8筆土地公辦都更評選出爐，由春福建設股份有限公司獲選最優申請人，計畫投入50億元，興建1.55萬坪複合式住宅及商辦。

捷運局長吳嘉昌表示，該基地位於捷運O4前金站西南側，距捷運站步行距離僅250公尺，土地面積3274平方公尺，使用分區為第四種商業區，容積率630%，投資人將投入50億元，興建1.55萬坪複合式住宅及商辦。

高捷O4旁公辦都更評選出爐，該基地位於亞洲資產管理中心高雄專區範圍內。（捷運局提供）

商辦低樓層規劃銀行、金融、資產管理等商業使用，高樓層規劃優質住宅，支援亞洲資產管理中心高階管理人員住宿需求，並提供60坪里民活動中心空間，供周邊里民使用，並捐贈一組YouBike 公共自行車設備，市府可分回至少23億元以上權利價值，全數挹注捷運建設經費。

捷運局說明，春福建設創立於1982年，總部在新竹，近年往南部擴大事業版圖，涵蓋住宅開發與煙波飯店連鎖事業。

投資人將以飯店服務理念融入規劃，申請團隊於成功一路側退縮留設約18.5公尺之綠化人行步道及開放空間，打造林蔭大道，鄰近前金幼兒園及前金國中東南側規劃安全通學步道，並提供一般居民步行至捷運前金站舒適空間，人流匯聚最多的成功一路和前金二街路口留設街角商業活力廣場，及鄰里共享街角結合公共藝術品，提供街區戶外活動空間及商業設施。

捷運局指出，本案位在「亞洲資產管理中心高雄專區」內，配合金融監督管理委員會政策，鼓勵金融管理產業進駐，透過群聚金融科技領域的創新合作與發展，打造連結國際的綠色金融科技生態系。

