馬斯克：SpaceX將建造一套系統 讓任何人都能前往月球和火星

馬斯克（Elon Musk）表示，SpaceX將建造一套系統，讓任何人都能前往月球和火星。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國富豪馬斯克（Elon Musk）今（10日）稍早在社交平台X發文表示，旗下的太空探索科技公司「SpaceX」將建造一套系統，讓任何人都能前往月球和火星，並直呼「這簡直太酷了！（This will so insanely cool）」。

馬斯克隨後又發文，進一步闡述了他的觀點，稱人生不能只是接二連三的悲傷，也一定要有一些事情，讓我們對未來充滿極大的興奮與靈感。而SpaceX建造系統，讓任何人都能前往月球和火星這就是其中之一，而且是超級重要的那種。

消息一出，引發外界關注。有網友表示，「一次旅行的費用大概是多少？」、「我非常期待那個未來。如果有人需要在月球上進行科學傳播，我隨時準備出發！」、「簡直太瘋狂了。如果這真的發生，太空將不再是夢想，而是一個可以實現的目的地。」、「這種情況會在本世紀發生嗎？」、「等不及了！只要馬斯克承諾，這件事就能辦成。」、「兒時的夢想。請給我報名。」等。

