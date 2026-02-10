黃金反轉沒你想得那麼快 ! 專家曝 : 金價跌破「這價位」才算轉空

專家指出，金價要3500美元關鍵防線，才能談「反轉下跌」。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金上漲突破每盎司5600美元大關後出現歷史性暴跌，在經歷異常動盪的一週後，逢低買進的投資人湧現，金價再次漲破每盎司5000美元。對於黃金的下一步，市場正密切觀察。

對此，富蘭克林股票集團投資經理蘭德（Steve Lan）指出，黃金價格必須先跌到每盎司3500美元以下，才有可能真正進入下跌週期。他認為，儘管金價已處高檔、波動加劇，但無論從供需結構、宏觀環境還是礦商基本面來看，黃金與黃金股距離「熊市」其實還有一段不小的緩衝空間。

蘭德表示，黃金向來在金融與地緣政治壓力升高時表現亮眼，而近年貿易摩擦、地區衝突與主要經濟體的財政不確定性，再度強化了黃金的避險角色。更深層的結構性因素在於，高政府負債、長期財政赤字，以及政策制定者對通膨更高的容忍度，正逐步侵蝕市場對法幣的信心。

此外，特別是在中國出現的高槓桿投機資金，也曾在今年初推升金價快速上漲，隨後於 1 月底出現劇烈修正。即便如此，在供給受限、需求持續成長的背景下，黃金仍具備支撐高價的基本條件。

蘭德對2026年前的黃金與黃金股，依然維持偏正向的看法。換言之，除非金價真的跌破 3500美元關鍵防線，否則談「反轉下跌」恐怕還言之過早。

