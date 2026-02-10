焦點股》 波若威︰財報做底氣 連拉2根漲停

波若威總經理黃裕文（右）、副總經理張文樵（左）。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊廠波若威（3163）不畏仍在處置期，今日股價開高走高後攻上漲停590元，創歷史新高價，已連拉二根漲停，截至9:50分，成交張數1526張。

波若威目前每20分鐘撮合一次，處置期到2月24日止。

請繼續往下閱讀...

波若威1月營收2.34億元，月增5%、年增47.89%。而波若威今日將召開董事會，公布2025年財報。根據波若威去年自結獲利計算，全年每股稅後盈餘約6.22元，創上櫃以來新高。

根據ResearchAndMarkets.com最新報告《2026-2036 年全球共同封裝光元件市場報告》中表示，傳統可插拔光模組時面臨功耗、延遲和頻寬密度方面的關鍵限制，CPO（共同封裝光元件）已成為下一代解決方案的最終選擇，預計在未來十年成為資料中心互連架構的主要解決方案，51.2 Tbps及其以上的交換機，都將採取CPO技術。2026年至2031年間，複合年增長率超過35%，並從2026年至2027年開始大規模佈署。

波若威是AI晶片龍頭輝達台系合作夥伴之一，市場人士指出，隨著AI伺服器與資料中心對高速傳輸需求提升，CPO趨勢看好，今年在800G為主流規格下，波若威2026年業績有望成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法