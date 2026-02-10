焦點股》南電：載板老大哥出關首日 殺低急拉再創波段新高

南電代理總經理呂連瑞。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC載板南電（8046）結束分盤處置，今日出關，但昨日南電股價已先拉上漲停，今日早盤出現賣壓殺低，隨後買盤積極進場，股價急拉大漲，一度來到449.5元，再創波段新高，上下震盪逾11%。

截至9:51分左右，南電股價上漲3.36%，暫報430.5元，成交量逾1.75萬張。

近來因記憶體需求大增，進一步推升BT載板價格水漲船高，南電1月合併營收37.20億元，月減5.18%、年增達44.98%，由於BT載板與ABF載板需求轉強，法人看好南電在客戶關係與議價能力上具有優勢；此外，南電參與亞馬遜、微軟、臉書等CSP（雲端服務供應商）AI ASIC專案，預期來自ASIC的貢獻在今年下半年佔營收比重有望超過10%。

南電去年12月稅後淨利5.44億元，年增157.09%，單月每股稅後盈餘0.84元，單月獲利逾去年Q3的75%，隨著ABF載板今年啟動漲價循環，加上BT載板價格有望續揚，南電今年獲利有望倍增。

