精確1月營收7.5億元 連5個月創新高

〔記者楊雅民／台北報導〕精確實業（3162）公告1月合併營收達7.5億元，較去年同期成長30.95%，連續5個月改寫單月營收新高紀錄，營運動能持續升溫。

精確表示，繼2024年新增長安汽車、上海一汽及北京汽車等訂單後，2025年初再通過華為汽車驗證，正式切入中國高端新能源車供應鏈。

以華為汽車目前單月新車銷量接近5萬台的規模，後續出貨動能可望有效挹注公司營收成長，也顯示精確產品技術已獲高端車型市場認可，未來有機會成為雙B及TESLA等最高級車款的供應鏈。

除新能源車業務外，精確亦積極布局AI伺服器水冷應用領域，目前浸沒式液冷櫃（Immersion）及不鏽鋼分歧管（manifold）已開始交貨，並貢獻新台幣數千萬元營收。

公司目前業已研發出冷卻液分配裝置（CDU）及電池備援模組（BBU）並送交客戶認證，因此AI伺服器水冷產品全年度營收可望超出原本預期。

展望後市，精確實業看好新能源車持續滲透，以及AI高效能運算帶動液冷需求成長趨勢，透過多元產品布局與全球產能配置優勢，營運成長動能具延續性，後續表現值得關注。

