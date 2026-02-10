鑽石崩盤 ! 傳戴比爾斯要被「賣到非洲」了

全球鑽石巨頭戴比爾斯（De Beers）正走向被出售的命運。（美聯）

〔財經頻道／綜合報導〕天然鑽石需求急凍、價格崩盤，連百年霸主都撐不住了。市場傳出，傳出，全球鑽石巨頭戴比爾斯（De Beers）正走向被出售的命運，其大股東英美資源集團正加速剝離該資產，波札那、安哥拉等非洲國家政府意圖增持或收購股份，最終買家極大機率是由非洲政府與私人資本組成的財團，這象徵鑽石產業權力重心的歷史性轉移。

據報導，在這場出售博弈中，波札那的地位尤為關鍵。該國目前已持有戴比爾斯約15%股權，該國總統 Duma Boko曾公開表態，希望進一步提高持股比例。英美資源集團執行長Duncan Wanblad直言，任何交易方案最終都無法繞過波札那政府的態度。這也意味著，戴比爾斯未來的所有權結構，將更深度地「非洲化」。

《金融時報》引述Duncan Wanblad說法，儘管鑽石市場持續惡化，但希望在今年內完成戴比爾斯的出售，目前出售過程「進展順利」，幾乎能肯定波札那政府將在未來的股權結構中扮演更吃重的角色。

消息指出，這筆交易已進入第二階段競標尾聲，最可能的買家並非單一企業，而是一個由政府與私人投資人共同組成的聯合體。除了波札那之外，安哥拉已公開表示有意收購20%-30%的股份；而負責約10分之1戴比爾斯鑽石產量的納米比亞，也正在評估是否競逐少數股權。

這場「非洲回收鑽石主權」的戲碼，背後是天然鑽石產業正遭遇的完美風暴。

分析師指出，人造鑽石以更低價格、更穩定供應快速擴張，對天然鑽石形成結構性替代；全球奢侈品消費降溫，進一步壓抑需求；再加上美國對印度這個全球最大鑽石拋光中心加徵關稅，干擾貿易流動，使原鑽與成品無法像過去那樣順暢流通。

據報導，英美資源集團已發出警告，可能被迫連續第3年對戴比爾斯資產進行減記。雖然部分分析師認為，當前正處於鑽石市場的周期低點，此時出售恐怕「賣在地板價」，但英美資源集團管理層態度明確，認為繼續持有這項表現掙扎的資產，已無法為股東創造最佳回報。

分析認為，若這項交易最終由非洲政府與私人資本共同接手，將不只是一次資產轉移，而是象徵鑽石產業從殖民與跨國礦業巨頭主導，轉向產地國掌握更高話語權的關鍵轉折。對非洲國家而言，這是奪回資源主導權的機會；對英美資源集團而言，則是果斷止血、重新聚焦核心業務的選擇。

