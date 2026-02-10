川普：Fed主席人選華許可讓美國經濟達到15％成長

美國總統川普（Donald Trump，圖左）表示，其提名的聯準會主席人選華許（Kevin Warsh，圖右），能夠推動美國經濟實現高達15%的成長率。（路透，本報合成圖）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）表示，他提名的聯準會（Fed）主席人選華許（Kevin Warsh），能夠推動美國經濟實現高達15%的成長率。

《彭博》報導，川普近日在接受《福斯商業新聞》專訪時指出，華許在上一次聯準會主席遴選中是「第二人選」，並直言當初選擇現任Fed主席鮑爾（Jerome Powell）是一項重大錯誤。

川普還稱，如果華許能完全發揮他的能力，他認為美國經濟可以成長到15%，甚至更高。但川普並未說明這項成長目標是指年增率或其他經濟指標。

川普也重申，他希望Fed主席能夠推動降息，並表示若華許曾主張升息，他當初就不會考慮提名。

報導指出，相關言論顯示，川普正押注華許若順利上任，能在期中選舉前加速經濟成長，而期中選舉向來對執政總統不利。

上述報導一出，引發網友熱議，有網友表示，「川普提出的15%的成長目標在數學上非常大膽，因為美國的潛在 GDP只有2%！」、「15%的成長？華許最好口袋裡揣著魔法棒吧？」、「有鑑於此以及川普對道瓊指數將達到10萬點的預測，做好心理準備，繼續投資！」、「這是典型的川普式「登月計畫」。」、「這是一場風險極高的賭博。它將在未來幾十年內給貨幣政策帶來混亂……Fed將會崩潰。」等。

